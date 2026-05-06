Consumidores y empresas ante la IA

El recorrido del consumidor dejó de ser una secuencia ordenada para convertirse en un flujo continuo, simultáneo y, sobre todo, asistido. Hoy no hay inicio ni final claro: la exploración, la comparación y la decisión ocurren al mismo tiempo, reduciendo fricciones que durante años definieron el proceso de compra. Este cambio no es menor. Es estructural. Y redefine, sin pedir permiso, la relación entre empresas y personas.

Desde la visión empresarial, la promesa es poderosa, mayor capacidad de influencia en menos tiempo. La inteligencia artificial permite estar presente en los momentos clave, anticipar necesidades y ofrecer respuestas precisas. Pero también eleva la exigencia. Ya no basta con estar; hay que ser relevante, útil y oportuno. La marca deja de interrumpir y pasa a competir por convertirse en la mejor respuesta.

Del lado del consumidor, el poder es evidente. Decide más rápido, con más información y menor esfuerzo. Pero ese “superpoder” también tiene un costo silencioso, la dependencia de sistemas que filtran, priorizan y sugieren. La autonomía no desaparece, pero se redefine. Elegir sigue siendo humano, aunque cada vez más mediado.

La tensión es clara, eficiencia versus criterio. Las empresas que entiendan este equilibrio no solo venderán más, construirán confianza. Porque en un recorrido sin fricción, la verdadera ventaja no está en acelerar la compra, sino en justificarla. * Consultor en Transformación Digital.