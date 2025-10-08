Control de enfermedades no transmisibles

Autoridades de salud de las Américas _incluido nuestro ministro de salud_ , reunidas en el 62.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, aprobaron un nuevo plan de acción para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles (ENT) 2025-2030.

Para Panamá es de suma importancia este nuevo plan pues, como sabemos, más de 12 mil panameños mueren cada año en el territorio nacional, producto de ENT, como la hipertensión, los infartos, la diabetes, enfermedades pulmonares, y todos los tipos de cánceres.

Esas defunciones representan más del 60% de todas las causas de muerte, afectan a personas que todavía estaban en edad productiva y tenían mucho que ofrecerles a sus familias y al país. Comparto nota de prensa de la OPS, una referencia a la publicación de McKinsey Health Institute: “From crisis to catalyst: Investing in addressing noncommunicable diseases”, un listado de las publicaciones más recientes en este blog sobre las ENT, y los invito conocer y aplicar el nuevo plan de acción para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Además comparto al final una invitación a visitar el sitio de la OPS dedocado a la Lactancia materna y alimentación complementaria. Pues, como es conocido, los bebés alimentados con leche de fórmula tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad, diabetes tipo 1 y 2, y otros problemas de salud a largo plazo.

* Médico. ** Fragmento del texto tomado en el sitio web: https://elblogdejorgeprosperi.com.