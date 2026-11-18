En Panamá, los días feriados de noviembre representan parte de la gran oportunidad para impulsar las ventas y conectar con nuestros clientes mediante la identidad panameña en la etapa de fin de año. Organice una promoción atractiva: un combo especial, un horario extendido o un producto relacionado con lo típico. Anúncielo con anticipación para que el público pueda planificar su compra.

Por otro lado, vender mucho en diciembre no garantiza buenos resultados si en noviembre falta dinero para abastecer el negocio. Calcule cuánto necesita para mercancía, nómina y gastos fijos durante los próximos 60 días. Si identifica un faltante, gestione el capital desde ahora y evalúe sus costos y condiciones.

Una recomendación adicional: De usted revisar su inventario y priorizar los productos que tiene mayor rotación. Debe vitar inmovilizar dinero en mercancía que vaya a tarda en venderse, además negocie entregas escalonadas con sus proveedores.

Consulte hoy con su asesor de gestión de negocios y resuelva saber: «¿Cuánto capital le hace falta para esta temporada?». Planificar las promociones, las compras y el efectivo puede convertir estas fiestas en crecimiento rentable para su empresa.