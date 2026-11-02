Crecer debe sentirse también en cada hogar

La proyección de crecimiento económico de 4.5% atribuida a la CEPAL, en la información compartida, ofrece una perspectiva alentadora para Panamá. Sin embargo, una previsión favorable no debe confundirse con el bienestar garantizado para toda la población.

La pregunta que importa a muchas familias es sencilla: ¿cuándo se reflejará ese crecimiento en oportunidades concretas? Las cifras adquieren significado cuando ayudan a comprender la realidad, no cuando sustituyen la experiencia cotidiana. Un hogar necesita ingresos suficientes, estabilidad y posibilidades de construir un futuro.

Por eso, cualquier expectativa económica debe acompañarse de políticas que impulsen empleo digno, formación y condiciones para emprender. También corresponde explicar que una proyección es una estimación, no un resultado definitivo. Presentarla con responsabilidad fortalece la confianza y evita triunfalismos prematuros.

El debate nacional no debería limitarse a determinar quién crece más, sino a examinar quiénes participan de ese crecimiento y cuáles sectores siguen rezagados.Panamá necesita dinamismo económico, pero también una visión que conecte productividad con inclusión.

El éxito no puede medirse solamente desde los balances. Debe observarse también en las oportunidades de la gente.

Porque crecer será una noticia verdaderamente esperanzadora cuando más panameños puedan sentir que su esfuerzo les permite vivir con dignidad y mirar adelante sin miedo.