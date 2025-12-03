Estos son los cuadrantes financieros que todo empresario y emprendedor debe conocer; Primer cuadrante; (Baja rentabilidad y baja liquidez).

En esta situación, los negocios sobrevives por pura suerte. El negocio no genera ni las utilidades suficientes y ni el flujo caja para poder cumplir con los pagos a fin de mes. Es cuestión de tiempo que quiebre.

Segundo cuadrante, (Alta liquidez, pero baja rentabilidad). En esta situación, empresario no se dan cuenta de la insuficiencia de ganancias, porque no están revisando y comparado su flujo caja versus gastos presupuestados, debes revisarlo para encontrar dónde está fallando la utilidad de su negocio.

Tercer cuadrante, (Alta rentabilidad, pero baja liquidez.). Cuidado, el dueño del negocio está cerca del quebrar. Es prioritario que revises su flujo de caja proyectado, para que asegure que pueda cumplir la empresa con todas las obligaciones y tenga liquidez. Cuarto cuadrante, (Alta liquidez y alta rentabilidad).

La situación ideal y correcta, para llegar a este nivel es sólo posible con gestión administrativa y financiera adecuada, y siempre asesorada. Si no sabe en qué cuadrante se encuentra su negocio, busca ayuda con profesionales reconocidos en contabilidad y finanzas. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.