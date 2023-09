¿Cuáles son las propuestas para enfrentar el desempleo juvenil?

Poco he escuchado hablar a los candidatos presidenciales sobre las acciones o estrategias que prevén implementar para fomentar el empleo entre los jóvenes; siendo uno de los segmentos más afectados por la falta de verdaderas oportunidades laborales. Se hace urgente. Ya es hora de escuchar verdaderas propuestas, no discursos “alentadores” sino salidas concretas de cómo se hará. Es importante que se garantice que tanto las mujeres como los hombros puedan acceder a un empleo digno en seguridad económica y en igualdad de oportunidades. El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República ha informado que la tasa de desempleo en el país se encuentra en un 8.9% y han destacado que la mayor concentración está entre la población de 15 a 29 años. Afrontar el desempleo juvenil, debe ser una prioridad para todos. No solamente estimular plazas de trabajos. Sino garantizar disminuir el empleo precario y reducir las brechas salariales. El empleo es una de las más comunes preocupaciones de los panameños. Incluir a la juventud en las estrategias no solamente en las fotos, es necesario. Sin olvidar otras aristas como la falta de seguridad y oportunidades de capacitación para fortalecer la mano de obra. Ojalá no se pierda más tiempo hablando con poemas y establezcan verdaderas propuestas para combatir el desempleo. Además, que haya voluntad de implementarlas.

* Periodista.