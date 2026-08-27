¿Cuánto de ti estás perdiendo por no perder a alguien?

VVivimos en una época donde con frecuencia confundimos amor con dependencia emocional. Muchas personas soportan infidelidades, insultos, humillaciones, control e incluso violencia, justificándolo con frases como: 'Lo amo', 'tenemos hijos', 'no puedo vivir sin él' o 'llevamos demasiados años juntos'.Pero debemos atrevernos a preguntar: ¿eso es amor o miedo a estar solos? Amar no significa soportarlo todo. Una relación debe ser un espacio de respeto, compañía y crecimiento, no un lugar donde nuestra autoestima se destruya lentamente.El problema es que muchas personas no han aprendido a estar consigo mismas. Confunden soledad con fracaso y creen que necesitan a alguien para sentirse completos. Por eso permanecen donde dejan de reconocerse.Necesitamos educarnos para construir una autoestima integral: personal, social, sexual y profesional; aprender a poner límites, reconocer nuestro valor y comprender que nuestra vida tiene sentido más allá de una pareja.Tener hijos no obliga a soportar violencia. Los años compartidos tampoco justifican el maltrato. Amar a alguien nunca debería exigirnos dejar de amarnos a nosotros mismos. Porque la pregunta no es cuánto amas a alguien, sino:¿Cuánto de ti estás perdiendo por no perderlo?