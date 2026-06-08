De la carta y el telégrafo; a la era digital

Existen todavía edificios históricos, que aún se mantienen con sus estructuras intactas, a pesar de transcurrir más de 100 años siguen siendo testigos mudos. Los turistas nacionales y extranjeros que visitan el Casco Antiguo pueden observar la riqueza de nuestra cultura de la época colonial, que representa nuestra nacionalidad. Existe un edificio que guarda mucha historia desde los inicios de la construcción del Canal Francés, por el Ingeniero Ferdinand de Lessesp, es el edificio de los Correos y Telégrafos, que fue construido en 1874. Allí funcionó la oficina de los Correos y Telégrafos Nacionales, por varias décadas. El panameño recordará que fue el centro para enviar las cartas, telegrama o postales al extranjero. Por medio de estas herramientas comunicación, el panameño se comunicaba con familiares, o para establecer algún trámite de negocio. En la parte de afuera del edificio, estaban ubicados grandes buzones, para depositar los sobres con las cartas. Durante el siglo XIX, el telégrafo fue otro medio de comunicación, muy utilizado por la población, permitía enviar mensajes a grandes distancias mediante el código Morse, de punto y raya, que luego se tenía que ser descifrado. El costo podía alcanzar 20 o 40 centésimos. Al entrar el siglo XX su costo era de 3 a 5 centésimos por palabra. En esta era moderna del nuevo siglo, quedó atrás este antiguo modelo de comunicación, todo ha cambiado. Ahora al segundo, con la tecnología digital la comunicación es un abrir y cerrar de ojos. En la actualidad desde 1997, funciona en ese edificio el Museo del Canal de la Vía Interoceánica. * Periodista.