Opinión

Del Kush al Miau Miau

Melquiades Valencia
10 de diciembre de 2025

Nos sorprendemos por la facilidad con la que el ser humano atenta contra su propia salud y bienestar. Me refiero al consumo de drogas alucinógenas sintéticas, sobre todo jóvenes en todas partes del mundo que están muriendo o padecen graves trastornos mentales.

En América Europa, Asia y África el flagelo de las drogas ilícitas no parece tener fin, dejando una senda de muertos, encarcelados y miles de familias sumidas en la tragedia.

Vimos a través de la prensa internacional que los jóvenes en rusia consumen un nuevo alucinógeno que llaman Miau Miau, que los destroza rápidamente dejándolos regados en callejones, parques o bajos los puentes. Se ha vuelto viral en países como Reino Unido y Europa del Este.

Es una sustancia sintética muy potente: mefedrona, un estimulante parecido al éxtasis y la cocaína, que te da un golpe rápido de euforia, hiper conexión emocional y energía...con efectos secundarios desde ansiedad severa hasta dependencia en muy poco tiempo.

Induce a sus consumidores, por lo general varones de 18 a 25 años, a la somnolencia mientras están caminando, a que se tropiecen, a que se abran la cabeza contra superficies sólidas o que se lancen al tráfico en circulación.

También ha surgido el Kush, en Sierra Leona y los demás países vecinos de África occidental que es letal y que supuestamente contiene huesos humanos molidos entre sus ingredientes. Responsable de la muerte de docenas de consumidores cada semana.

