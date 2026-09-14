A vísperas del día Internacional de la Democracia, que se conmemora el 15 de septiembre, y ante la creciente conformación de nuevos partidos políticos en Panamá, resulta necesario replantearnos si las políticas, instituciones y garantías que protegen el ejercicio democrático están siendo verdaderamente salvaguardadas y fortalecidas.

La democracia no depende únicamente de la celebración periódica de elecciones. Requiere organismos electorales autónomos, escrutinio ciudadano, transparencia en el financiamiento público, libertad de asociación, rendición de cuentas y reglas que permitan una participación efectiva e informada.

También exige espacios públicos donde todos los actores sean tratados en condición de igualdad y puedan contribuir a identificar problemas, establecer prioridades y construir soluciones orientadas al interés colectivo. Cuando estas condiciones se debilitan, también se deteriora la confianza ciudadana.

Por ello, defender la democracia implica fortalecer la institucionalidad, garantizar el pluralismo, preservar las libertades pública y promover una ciudadanía activa y vigilante.

Una democracia solida no se mide solamente por la posibilidad de votar, sino también por la capacidad de participar, fiscalizar, disentir, proponer y exigir cuentas sin temor ni restricciones indebidas. Ese compromiso debe renovarse de manera permanente, porque la democracia se construye y se protege todos los días entre todos los ciudadanos.