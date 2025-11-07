Diferencia entre contabilidad y finanzas

Aunque suenan muy parecidas y están estrechamente relacionadas, sus roles dentro de una empresa son distintos, mientras la contabilidad hace el control y cumplimiento normativo al registrar, clasificar y resumir todas las operaciones económicas de una empresa para decir cuánto gana, cuánto gasta y cómo se mueve el dinero.

Las finanzas, Por otro lado, su función es la planificación para la inversión y crecimiento estratégico de la información basada en el análisis de la información producida por la contabilidad, con el sentido de saber que decisiones tomar; ¿Si es rentable el negocio?, ¿cómo y dónde invertir? y ¿cómo preparase para solicitar financiamiento ante los bancos o inversionistas? El enfoque principal de utilizar a ambas, es para registrar y controlar las operaciones económicas gestionando y optimizando los recursos financieros de manera positiva para la empresa. Es por eso que en un momento de desaceleración económica, ustedes debe apoyarse tanto en su contador como en su asesor financiero, para saber que decisión tomar.

La contabilidad enseña el pasado y el presente del negocio, y las finanzas te ayudan a planear el futuro del negocio. Recuerde: “sin contabilidad no sabes dónde estás... y sin finanzas no sabes a dónde vas”. * Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.