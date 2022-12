Difícil olvidar a 33 años de la invasión

La invasión de los Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989, cuyo objetivo era capturar al ex hombre fuerte, el general Manuel Antonio Noriega, y por consiguiente el desmantelamiento de las Fuerzas de Defensas.

Para esta acción militar se movilizó aproximadamente un total de 26 mil soldados estadounidenses lo cual fue impactante más en el barrio de El Chorrillo, sector donde estaba ubicado el Cuartel Central en la Avenida A.

Según los sectores políticos del país que se oponían al régimen del ex general Noriega, este se había convertido en un obstáculo en esa época para el gobierno del expresidente de los Estados Unidos George Bush, al acumular mucho poder.

Así mismo, los sectores económicos, y políticos del país que se oponían a su manera de gobernar y de conducir la nación, por eso surge un movimiento opositor conformado por empresarios y dirigentes políticos a través de la llamada Cruzada Civilista, organización que enfrentó en las calles al régimen del ex general Noriega.

De 1983-89 fue un período muy duro con una crisis política y económica, que afectó al país, lo cual trascendió fronteras, y el interés de la prensa internacional, que traslado a Panamá a sus corresponsales, por la situación que se vivía con protestas y movilizaciones en las calles.

La acción militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989 se denominó “Causa Justa”, amaneciendo el país con el fuerte ruido de los aviones y helicópteros que sorprendió a una población que se preparaba para las fiestas de navidad y año nuevo.

El ex general Noriega, había salido victorioso de sublevamientos militares por oficiales que no compartían su política de gobernar, una de esas rebeliones fue el 16 de marzo 1988 cuando el ex coronel Leónidas Macías, apoyado por un grupo de oficiales de la FD fracasa en esta aventura de destronar del poder al ex general Noriega, otro alzamiento ocurrió el 3 de octubre 1989, esta vez encabezado por el mayor Moisés Giroldi, y otros nueve oficiales, que también resultó fallido.

Esta última intentona militar del 3 de octubre, tuvo como resultado que todos los alzados en armas fueran ejecutados, y se conoce como la masacre de Albrook.

La situación de crisis política, luego de que el ex general Noriega sobreviviera a estas rebeliones militares demostró su poderío, el país se convulsionó, con protestas y revueltas en las calles.