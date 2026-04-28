EDITORIAL : Adecuar las leyes

Los ministros de Seguridad Pública y de Gobierno han sido claros. Hay leyes que no permiten a las autoridades actuar más allá para combatir la delincuencia, llevar a juicio a los maleantes y condenarlos de manera ejemplar.

La justicia panameña se fue al extremo con unos garantismos que le dan al antisocial unas ventajas inaceptables frente a las víctimas de estafa, hurto, asaltos, agresiones y asesinato.

Lo mismo pasa por otros delitos relacionados con el narcotráfico y el pandillerismo. En gran número de países se han comenzado a revisar las políticas contra el crimen para adecuarlas a los tiempos que vivimos.

Todos los años se destinan innumerables recursos financieros, humanos y técnicos, pero si la ley les da ventaja a los delincuentes y no acompaña a las víctimas y a la autoridad, los avances serán lentos.