EDITORIAL : Agitación y diálogo

En los municipios de San Miguelito, Arraiján y Colón hay una agitación natural. Hay protestas por los despidos o desvinculación de funcionarios a los que no se les pagaron sus prestaciones o por medidas relacionadas con el orden para recuperar los espacios públicos. Los derechos laborales adquiridos no son negociables. Sin embargo, muchas veces hay una colisión entre la decisiones, las demandas de los afectados y las peticiones de los ciudadanos. Le corresponde a todas partes buscar puntos de conciliación y acuerdos que no profundicen la diferencias o que deriven en conflictos insalvables. Los alcaldes, presidentes de los concejos, representantes de corregimiento y líderes de grupos, movimientos o asociaciones tienen la responsabilidad de entenderse, como un paso obligado para garantizar la convivencia. El diálogo es lo mejor frente a la diferencias.