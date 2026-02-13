EDITORIAL : Combatir la vulgaridad

El gran desafío de las celebraciones del Carnaval es que sigan siendo alegres, seguras y familiares.

Es hora de reconocer que los últimos años, en varias comunidades la vulgaridad y el sexismo se han apoderado de las principales actividades del dios Momo.

Cuando un evento masivo se rebaja a lo más vulgar e inclusive organizadores o medios de comunicación la masifican, la sociedad debe reaccionar para recuperar el concepto original de los culecos, bailes y sanas confrontaciones entre tunas, reinas y calles.

No se puede normalizar o aplaudir la chabacanería que irrespeta la cultura y una sana diversión.

El Carnaval debe recuperar su sentido de celebración donde la diversión no tiene que apelar a las expresiones y actos de mal gusto y no el ejemplo a imitar, que se espera de una actividad tan importante.