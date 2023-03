EDITORIAL : Compromisos

El reclamo por mejores servicios de electricidad, agua potable y recolección de la basura son naturales y legítimo. Lo que no es correcto, bajo ninguna circunstancias, es que muchos de los que reclaman o nunca han pagado por los servicios de agua y basura. ¿Por qué cancelan los gastos de electricidad y los otros nos? Hay una perversa creencia. Si es del gobierno no es necesario estar al día, piensan muchos. Esa irresponsabilidad con los compromisos que se tienen, acabará cuando las sanciones se apliquen con severidad. Es muy cómodo y oportunista pedir servicios de calidad, pero no pagar por lo que se recibe. Esa actitud de mala paga afecta la estabilidad de las instituciones, lacera su capacidad de ofrecer mantenimiento y disminuye la capacidad de atender a los usuarios. La única manera que se puede mantener un servicio óptimo hay que ser ciudadano.