EDITORIAL : Cumbre hemisférica

Ocho presidentes de América, junto a 19 ministros de Relaciones Exteriores, 16 ministros de Economía, 5 Expresidentes, el secretario general de la OEA y unos 2,500 líderes regionales, empresarios y figuras del ámbito financiero se reunirán hoy y mañana en Panamá en un foro organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Durante dos días se examinará la situación del continente, las oportunidades de inversión, desarrollo y crecimiento, así como los caminos de colaboración entre países y regiones.

Panamá se ha convertido nuevamente, en un puente entre las naciones, todas empeñadas en atraer inversiones, mejorar sus economías y crear empleos de calidad mientras invierten en planes de desarrollo que impacten en las comunidades.