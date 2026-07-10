EDITORIAL : Decisión necesaria

La decisión de reanudar las operaciones de la mina de cobre en Donoso se discute desde hace dos años cuando el gobierno del presidente José Raúl Mulino exigió que se retirarán las demandas de arbitraje para que el país tomara una decisión.

Terminada la auditoría, una comisión gubernamental examina los resultados mientras estudia cuál puede ser la mejor fórmula, siempre pensando en los mejores intereses de Panamá. Los asuntos ambientales son importantes y en cualquiera de los modelos que se elija se deberá tener como una prioridad.

La mina es una importante inversión que impactará en la economía y en provincias cercanas al proyecto. De los errores del contrato declarado inconstitucional se deben sacar lecciones que permitan diseñar un modelo de negocios con los mejores beneficios.