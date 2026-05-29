Editorial

EDITORIAL : Decisiones incomprendidas

EDITORIAL : Decisiones incomprendidas
Redacción Metro Libre
29 de mayo de 2026

Cuando pasamos del sistema inquisitivo de la justicia al que ahora se conoce como garantista, la sociedad observa con recelo como los sospechosos de graves delitos son enviados a sus casas por los jueces de garantías.

Eso frustra y ha traído consigo crecientes críticas de organizaciones ciudadanas, funcionarios y el propio presidente de la República, José Raúl Mulino.

Lo que menos quieren los ciudadanos es que un pandillero, gatillero, narcotraficante, ladrón, corrupto o asesino sea beneficiado con una medida cautelar distinta a la prisión que puede ser país por cárcel, casa por cárcel o el uso de un brazalete.

Esas decisiones de la justicia crean incertidumbre y laceran la fe en un sistema judicial que debe castigar al delincuente y premiar a la víctima. Las garantías no deben usarse como excusa para ser laxos.

Tags:
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR