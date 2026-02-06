EDITORIAL : Defender el interés nacional

El presidente José Raúl Mulino ha sido claro. Ningún país o institución puede imponernos su criterio o lanzar amenazas, tal como ha ocurrido en los últimos días con pronunciamientos de las principales autoridades chinas de Hong Kong y Beijing.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, de declarar inconstitucional la extensión del contrato de concesión para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, fue una resolución soberana de la justicia panameña, basada en claros criterios de independencia y defensa del mayor provecho para el país.

Las autoridades chinas o sus voceros tienen que entender ese escenario y Hutchinson Ports, tal como corresponde, debe resolver la disputa que se ha planteado en los tribunales de arbitraje internacional, donde Panamá expondrá todos sus argumentos.