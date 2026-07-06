EDITORIAL : Economía y política criminal

En el discurso que el presidente José Raúl Mulino pronunció el pasado 1 de julio, en la Asamblea Nacional, se anunció un plan de creación masiva de empleos, en alianza con la empresa privada y de reforzamiento y ampliación de la política criminal para combatir el crimen organizado y a la delincuencia común.

Las decisiones que se tomen en los próximos meses, relación a obras de infraestructura, la mina de cobre, río Indio, nuevos puertos o un gasoducto, son fundamentales para reducir el desempleo y reducir los niveles de marginalidad social.

Durante dos años, las principales políticas públicas han estado dirigidas a reducir el déficit fiscal, hacer eficiente el gasto público y mantener los programas de asistencia a los más necesitados. Trabajar con ahínco y sin descanso son parte de esa fórmula eficaz.