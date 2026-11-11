EDITORIAL : El ahorro de Navidad

En las próximas semanas, los bancos públicos y privados, así como las cooperativas, comenzarán a entregar los ahorros del Navidad. Ese dinero, que miles de panameños guardan semanalmente les permitirá pagar deudas, arreglar sus casas y apartamentos y hacer compras por las fiestas del fin del año.

El ahorro es un práctica inculcada por generaciones a través del programa de ahorro escolar y la apertura masiva de cuentas a finales y principios del año.

Son decenas de millones de dólares que ingresan a la economía y la dinamizan, pero que reflejan la disciplina que tienen miles de trabajadores para desarrollar la práctica del ahorro.

En medio de los planes públicos y privados para recuperar al país por los daños causados por el terremoto, el ahorro se convierte en una herramienta económica poderosa.