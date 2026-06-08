EDITORIAL : El “code noir” francés de 1865

La Cámara Baja del parlamento de Francia votó hace menos de dos semanas para abolir uno de los instrumentos legales más ignomiosos de la esclavitud durante la época colonia, el llamado “Código Negro” que el rey Luis XIV firmó en 1865. Seguía ahí en la legislación francesa como testigo de la salvaje esclavitud de Europa sobre África y América.

El “code noir” catalogó a los africanos como una mercancía y le dio a los franceses de esa época, el llamado derecho de secuestrar, violar, matar, vender y esclavizar a millones de ciudadanos negros de África. Francia se enfrenta a un reclamo histórico tanto de África, como de las colonias que mantuvo o que hoy son departamentos en ultramar que tienen reparaciones económicas y una revisión de la narración histórica de esos acontecimientos que ahora son vergüenza.