EDITORIAL : El futuro de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas ya no está tan unida. Creada después de la Segunda Guerra Mundial como un mecanismo multilateral que fuera clave para evitar guerras y conflictos a gran escala, es cuestionada por muchos de sus miembros. Dos visiones políticas sobre su conducción se enfrentan en la ONU, en un mundo donde la violencia sigue dominando parte del escenario mundial. A la ONU se le ve hoy como una máquina de producción de castas muy bien pagadas, con pocos resultados. Esa realidad obliga al organismo a repensar una modernización de sus objetivos para que recupere los principios y objetivos por la cual fue creada. Si los gobiernos y la burocracia que domina a la ONU no entienden los tiempos que vivimos, su futuro más cercano, será complicado y conflictivo.