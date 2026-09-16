EDITORIAL : El futuro de la UNACHI

La crisis que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) no está en pausa. Por el contrario, la elección de Absel Navarro como rector, para completar el periodo de Etelvina de Bonagas, dejó al descubierto la grave situación financiera de esta casa de estudios. Fue fundada el 1 de abril de 1995 y su primer rector fue Virgilio Olmos A.

Los primeros catedráticos y administrativos fueron parte de la extensión regional de la Universidad de Panamá. En este momento, la UNACHI no tiene fondos para pagar salarios, obligaciones del Seguro y a los proveedores de productos y servicios. Peligra la operación de los centros regionales de Barú, Oriente, Tierras Altas, Boquete, Alanje y al menos dos comunidades indígenas de la Comarca. Navarro debe hacer ajustes y recortes y tiempo es lo que no tiene.