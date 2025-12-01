EDITORIAL : El futuro de Venezuela

No hay una sola nación democrática que quiera un desenlace armado en Venezuela, pero sí coinciden en demandar y exigir que la dictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y sus cómplices, termine para dar paso a una democracia donde se respeten a todos los sectores, haya alternancia de poder y se garanticen la libertad de expresión y prensa, así como política.

En los tiempos que vivimos, las dictaduras son formas de opresión inaceptables que todos los demócratas deben rechazar y combatir. Cuando el libertador Simón Bolívar habló de una gran nación americana no diseñó un proyecto de dictadura.

Por el contrario, se trató de promover y defender las ideas que sustentan la libertad en todas sus formas. Venezuela no merece vivir bajo la opresión totalitaria. Es hora de apoyar el cambio de rumbo.