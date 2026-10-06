EDITORIAL : El giro de Brasil

Flavio Bolsonaro, el heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, ganó las elecciones presidenciales de Brasil en la primera vuelta. En el balotaje no debería tener problemas para derrotar al actual mandatario Luis Inacio Lula Da Silva.

El también senador de 45 años le ha dado un duro golpe a la izquierda latinoamericana que tenía en Brasil uno de los sus últimos bastiones.

Con una campaña de mucha serenidad, Bolsonaro es padre de dos hijas y un creyente evangélico que defiende los valores tradicionales y la familia.

Bolsonaro les ha propuesto a los brasileños, reducir la burocracia y enfrentar la creciente criminalidad, reduciendo la edad para castigar los delitos, construir mega prisiones al mejor estilo de Nayib Bukele de El Salvador e inclusive, imponer la “castración” química a los violadores.