EDITORIAL : El impuesto desconocido

El Impuesto de Transferencia de Bienes Inmueble (ITBI) no es nuevo. Sin embargo, el fin de una exoneración para la compra de viviendas nuevas y su entrada en vigor, se ha convertido, según los actores del sector, en una barrera para que miles de ciudadanos con ingresos menores a los mil balboas al mes puedan acceder con facilidad a un financiamiento hipotecario.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, informó que se examinará el actual escenario para encontrar fórmulas que permitan mantener el ambiente competitivo en el sector inmobiliario. Según la Dirección General de Ingresos, las “transferencias de bienes inmuebles pagarán el dos por ciento (2%) sobre el terreno o valor catastral del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles”. Las preocupaciones son legítimas.