EDITORIAL : El Nobel de la Paz

El Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado es un reconocimiento a la lucha pacífica del pueblo de este país suramericano que está reclamando el retorno a la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos.

Machado representa la valentía que se debe tener para enfrentar a una dictadura que ha causado tanto sufrimiento y dolor a los venezolanos.

Las recientes oleadas migratorias, la persecución a la oposición y el oscurantismo político del régimen son una prueba irrefutable de la barbarie por la que atraviesa Venezuela.

El Nobel a Machado es también, un reconocimiento a la lucha de millones de venezolanos amantes de la libertad y la democracia, que aspiran a vivir en paz y que se respete la voluntad popular y el deseo de vivir en un país donde no exista el terror.