EDITORIAL : El pago de los servicios públicos

Las deudas de los usuarios, consumidores y clientes de los principales servicios públicos manejados por el Estado o concesionados son enormes. Por décadas, los clientes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), tanto particulares como comerciales, tienen altas tasas de morosidad.

Lo mismo ocurre con la recolección de la basura, en las diversas zonas que administra la Autoridad de Aseo, operan los municipios o son de concesiones privadas. Inclusive, operaciones como las de los corredores Norte, Sur o hacia Colón son cuantiosas.

Los arreglos de pago deben estar condicionados a fechas específicas y planes de recuperación de la cartera con políticas firmes y agresivas. Ninguna actividad, como estas, será eficiente si quienes los reciben no cancelan sus compromisos. Así es la realidad.