Editorial: El papel crucial de Colón en 1903

El 5 de noviembre de 1903 fue clave para consolidar la separación de Panamá de Colombia. Colombia estaba listo para atacar la capital, donde dos días antes la gesta se había anunciado.

Fueron Porfirio Meléndez, Juan Antonio Henríquez, Aminta Meléndez, Orondaste Martínez, Carlos Clemant y otros patriotas de la época que integraron la junta revolucionaria en Colón que logró que un batallón colombiano de 500 hombres desistiera de un ataque a Panamá. Los conjurados en Colón vencieron y le dieron a la separación de Colombia su momento más importante.