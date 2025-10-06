EDITORIAL : El parlamento centroamericano

Desde hace rato, el país ha llegado a la conclusión que la participación en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) no trae ningún beneficio concreto.

Una decisión de la Corte Suprema obligará a que la elección de los diputados del organismo se haga seleccionando de manera individual a cada diputado, eliminando la vieja lista cerrada que se definía con el número de votos presidenciales.

A pesar del avance, en los derechos democráticos, el PARLACEN, creado a finales del siglo pasado tras el fin de la guerra en Centroamérica, para que operara como el Parlamento Europeo, fracasó porque las decisiones que se adoptan no son de obligatorio cumplimiento en los países miembros.

Igualmente, el uso de la inmunidad parlamentaria para evitar enjuiciamientos, afectó la imagen de esta institución, al calificarla de refugio.