EDITORIAL : El reglamento interno de la Asamblea

La Asamblea Nacional debate un paquete de reformas al Reglamento Interno, las normas sobre su funcionamiento administrativo y el de los diputados. El debate está abierto y es intenso. Un sector cree firmemente que los cambios evitarán practicas como el clientelismo, el nepotismo o el manejo elevado del presupuesto de funcionamiento.

El legislativo, como uno de los tres órganos del Estado, ha sido sometido en los últimos treinta años a un intensa crítica de diversos sectores políticos, incluyendo a miembros de la propia Asamblea Nacional.

La posibilidad de que los diputados puedan gestionar proyectos u obras para la comunidad introdujo una preocupación en importantes sectores ante la posibilidad de que lo que en el pasado se llamaron “partidas circuitales” se convierte en otra forma de clientelismo.