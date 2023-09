EDITORIAL : El torito guapo

Los pueblos son celosos de su folclore. Un comentario de un vocero del patronato del festival nacional de la mejorana de Guararé sobre la vestimenta de los integrantes de la danza del torito guapo de La Arena de Chitré (Herrera) encendió un debate y expresiones de disgusto e incomodidad. ¿Imprudencia? ¿Intencional? Lo cierto es que los areneros piden una disculpa pública. “Manifestaciones como estas no deben estar aquí en el desfile de carretas en Guararé, esto no es juego de pelota ni de fútbol. Hay que venir con la indumentaria apropiada... esas expresiones folclóricas no las aplaudimos, ni las respetamos” fue la frase del folclorista David Vergara porque los danzantes llevaban el logo de un patrocinador impreso en la ropa. La falta de tacto y diplomacia ha creado un conflicto innecesario que pudo resolverse con una conversación previa o un llamado al final.