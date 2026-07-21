Editorial

EDITORIAL : En la lucha contra el crimen

EDITORIAL : En la lucha contra el crimen
ML | Una persona captada en flagrancia durante un hurto a una residencia.
Redacción
21 de julio de 2026

La Policía Nacional tiene en marcha un plan nacional para combatir el crimen local. Decenas de operaciones se realizan todas las semanas para poner fuera de circulación a toda clase de delincuentes, en particular asaltantes, estafadores, pedófilos, sicarios y pandilleros.

Para que el crimen se reduzca a su mínima expresión hace falta cooperación ciudadana, reforzamiento de la educación en el hogar, políticas públicas y sociales en los barrios y una educación moderna e inclusiva.

Los criminales parece que no le tiene miedo a la autoridad y están actuando, inclusive a plena luz del día, cometiendo asaltos a mano armada y otras fechorías que son captadas en videos o constatadas por testigos. La seguridad sigue siendo la principal demanda de los ciudadanos. El esfuerzo que se realiza es importante.

Tags:
Ministerio de Seguridad
|
maleantes
|
Policía Nacional
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR