EDITORIAL : Es una cuestión de tiempo

Mientras más tiempo demoren las actuales autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) de poner sus cargos a disposición para dar paso a un renovación y terminar con la actual crisis, más intensa será la agonía.

A la exigencia de la sociedad en general, en particular la chiricana, se han sumado grupos de profesores, estudiantes y ahora las Facultades de Derecho y Comunicación Social.

Una universidad pública no es una finca personal y la autonomía universitaria no puede utilizarse como un instrumento de opacidad y deterioro de la academia.

Además de las investigaciones y sanciones conocidas, anunciadas por la ANTAI, están las investigaciones que realiza el Ministerio Público, que aumentan la incertidumbre en una casa de estudios tan importante para los chiricanos.