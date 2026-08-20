Editorial

EDITORIAL : Es urgente un acuerdo nacional

EDITORIAL : Es urgente un acuerdo nacional
MARTIN BERNETTI / AFP | Vista de la ciudad de Panamá.
Redacción
20 de agosto de 2026

Para que la reforma educativa avance se necesitará un amplio acuerdo con la mayor cantidad de sectores de la sociedad. El propósito de una educación pública moderna y de calidad no puede tener narrativas políticas e ideológicas y por el contrario, debe estar dirigida a elevar la calidad del contenido, conocimientos y destrezas de los estudiantes. Frente a las demandas de la sociedad moderna y la llegada de la tecnología, el internet y la Inteligencia Artificial, el modelo memorístico tiene que ser actualizado para que los jóvenes se inserten en una realidad que exige, para el mercado laboral, nuevas competencias. Aprender idiomas y dominar la tecnología se convierten en prioridades que cualquier ley deberá contemplar. Los educadores y los padres tienen un rol estratégico, el Estado y los estudiantes también.

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