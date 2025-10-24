EDITORIAL : Exceso de velocidad

Es hora de que la Asamblea Nacional, junto con las autoridades y organizaciones ciudadanas, examinen la posibilidad de promover y aprobar un conjunto de normas y leyes que regulen de forma más ordenada y estricta la conducción de vehículos de todo tipo, en las calles del país.

En estos momentos, cuando aumentan los accidentes llenos de espectacularidad y los atropellos, hay que ser más estrictos con los conductores. Además de los vehículos particulares, están los autobuses, taxis, camiones, motos, bicicletas y los monopatines, que son conducidos sin ningún tipo de medidas de seguridad o regulación.

Con reglas uniformes, estrictas y claras se podría reducir el número de accidentes, heridos, lesiones graves y muertes, que se registran en todas las provincias. Manos a la obra, es lo que falta.