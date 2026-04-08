EDITORIAL : Horarios de trabajo

La realidad del tráfico y las subidas de los precios de los combustibles nos están forzando a evaluar como país la necesidad de establecer horarios escalonados para las actividades públicas y privadas.

En Europa, por ejemplo, hay países donde todos los comercios abren sus puertas a las diez de la mañana, tal como ya ocurre con éxito en los centros comerciales de la capital y las provincias.

Igualmente, las universidades e inclusive algunas oficinas del gobierno podrían tener itinerarios distintos para reducir los congestionamientos vehiculares en las primeras horas de la mañana.

Aunque ya se ensaya en los ministerios y entidades, horarios escalonados, la decisión está relacionada con una recomendación de aceptación voluntaria por parte de los funcionarios. Examinar todos los escenarios, es necesario.