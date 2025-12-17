EDITORIAL : Imprudencia y exceso de velocidad

Un accidente de tránsito que resultó en una colisión entre dos autobuses, tipo “coaster”, dejó a 29 personas heridas. Lo que pudo haberse convertido en una tragedia mayor fue consecuencia del manejo desordenado y el exceso de velocidad en las carreteras.

Se ha vuelto común que un sector del transporte público, para ganar tiempo y tratar de llegar rápido a los destinos en la capital o en Panamá Oeste, busquen atajos o traten de superar a otros vehículos con maniobras riesgosas.

Para que eso no vuelva a ocurrir, se debe mejorar la supervisión en las carreteras e inclusive evaluar la necesidad de tener reguladores de velocidad, que no atrasen los viajes, pero que impidan lo que parece ser una carrera contra el reloj.

La misma medida se tiene que valorar para los autos particulares y de otros sistemas de transporte.