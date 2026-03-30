EDITORIAL : Intolerancia y sanciones

La trifulca que estalló el fin de semana, entre jugadores y aficionados de las novenas de Los Santos y Veraguas que participan en el campeonato de béisbol mayor muestra una intolerancia creciente que se expresa en otros sectores de la sociedad.

Mujeres agrediendo a otras, beisbolistas atacando a los aficionados y el golpe criminal con un bate, a un jugador contrario, no se pueden tolerar.

La Federación de Béisbol tiene que expulsar de por vida a todos los involucrados en los hechos violentos y eso incluye también a los aficionados que deben ser vetados a ingresar a estadios o campos de juego.

La justicia tendrá que hacer lo propio en los casos más graves. El béisbol es un deporte que debe unir a las familias y a los pueblos. Si los estadios se convierten en campos de batalla, se pierde la esencia de este deporte.