EDITORIAL : La ATTT retoma su papel

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) está logrando lo que no se hizo en varias décadas. Tiene un plan para ordenar el transporte público, está más presente en las zonas donde se necesitan agentes y comenzó a aplicar las normas que sancionan a los vehículos mal estacionados, a quienes violan el buen manejo o intentan esconder la propiedad o identificación de un auto.

Las cifras de accidentes de tránsito, heridos y fallecidos confirman que los conductores han perdido el control del volante. Conducir en estado de embriaguez, desconcentrase por usar el teléfono celular cuando se conduce o con exceso de velocidad están contribuyendo a los accidentes mortales.

Durante mediados del siglo pasado, se lanzaron campañas de educación para fomentar la buena conducción y respetar la vida.