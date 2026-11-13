EDITORIAL : La crisis en las cárceles

La designación de un cuarto director en el Sistema Penitenciario confirma que la política relacionada con las prisiones, aplicada desde 1990, no ha sido exitosa.

Gobierno tras gobierno se producen fugas y se descubre, una y otra vez, la existencia de redes de corrupción que permiten el ingreso de armas, celulares, drogas y toda clase de objeto a las cárceles.

Cuatro directores en tres años, una fuga masiva y quejas con la comida o la atención médica son de vieja data, pero siguen presionando la falta de una política penitenciaria integral donde deben estar involucrados la Procuraduría, los ministerios de Gobierno y Seguridad, la Corte Suprema de Justicia e inclusive la Defensoría del Pueblo. El cambio de una figura por otra no resuelve estos problemas estructurales ni termina con las prácticas corruptas.