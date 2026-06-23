EDITORIAL : La democracia ganó en Colombia

Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. Su triunfo les da esperanza a los colombianos en el propósito de construir una nación incluyente y recuperar los espacios de diálogo y entendimiento que se perdieron en el último quinquenio. Colombia es, sin lugar a duda, una nación estratégica cuyos intereses están alineados con la seguridad regional y también global.

De la Espriella tiene como parte de sus responsabilidades impulsar la economía del país suramericano, reconstruir las relaciones con Estados Unidos, los socios europeos y de Israel, nación clave en la contención del terrorismo y líder en tecnologías que están al servicio de la humanidad. Para Panamá, la elección de De la Espriella permitirá reabrir los espacios de diálogo entre dos naciones aliadas y hermanas.