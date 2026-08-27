EDITORIAL : La Feria Internacional del Libro

La Feria Internacional del Libro (FIL) se ha convertido en el escenario de encuentro de la expresión cultural y académica más importante del país. No se trata de una simple presentación y venta de libros.

Es un encuentro de producción intelectual y pensamiento crítico del más alto nivel y de diversos sectores de la sociedad panameña e internacional. Este año, la FIL está dedicada al Canal de Panamá, la portentosa vía de comunicación marítima que une al mundo y la comercio.

Alrededor del Canal se construyó la nación y una relación con Estados Unidos, que con sus altas y bajas, es sólida, necesaria y beneficiosa.

En la FIL se encuentran generaciones de escritores que siguen creyendo en el poder de la palabra como vehículo de educación y transformación, que está por encima de las guerras o las diferencias.