EDITORIAL : La independencia de España

La independencia de Panamá de España, el 28 de noviembre de 1821, tuvo innumerables protagonistas. Se fue fraguando en el istmo y se concretó con la firma del acta oficial.

En el documento de esa fecha, aparecen los nombres, como firmantes, de José de Fábrega, José Higinio Durán, Obispo de Panamá; Juan José Martínez, Dr. Carlos de Icaza. Manuel José Calvo, Mariano de Arosemena, Luis Lasso de la Vega, José Antonio Zerda, Juan Herrera y Torres, Juan José Calvo, Narciso de Urriola, Remigio Lasso de la Vega, Manuel de Arze, José de Alba, Gregorio Gómez, Luis Salvador Durán, José María Herrera, Manuel María de Ayala, Víctor de Beltrán, Antonio Bermejo, Antonio Planas, Juan Pío Victoria, Dr. Manuel de Urriola, José Vallarino, Manuel José Hurtado, Manuel García de Paredes, Dr. Manuel José de Arce, José María Calvo, Antonio Escobar, Gaspar Arosemena, José de los Santos Correoso; fueron los primeros héroes de la patria y de la nueva república.