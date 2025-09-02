EDITORIAL : La mina de cobre

Resuelta la crisis que involucró el cierre de las operaciones de Chiquita en Changuinola, Bocas del Toro, el próximo paso será negociar con First Quantum Minerals una nueva relación para operar la mina de cobre en Donoso, en condiciones que sean beneficiosas para el país y los panameños.

El reinicio de operaciones de la mina impactaría en el empleo, los ingresos fiscales, la Caja del Seguro Social y la economía de varias provincias. Igualmente, enviaría un sólido y claro mensaje a la comunidad internacional, en particular a los inversionistas de que este es un país seguro para abrir empresas y generar plazas de empleo.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha medido cada decisión y paso antes de abrir un diálogo con la empresa que establezca una sólida relación, que se traduzca en beneficios y progreso.