EDITORIAL : La nueva Constitución

Si los calendarios se cumplen, Panamá podría tener para el próximo quinquenio, que iniciará en el año 2029, una nueva Constitución Política.

La Carta Magna que tenemos, y es la conclusión a la que llegan todos los sectores políticos y económicos, necesita cambios. El Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador de la Secretaría Presidencial para la Reforma del Estado y Asuntos Constitucionales (SEPRESAC), reveló que un proceso de “alfabetización constitucional” ha cumplido con la fase de educar a los ciudadanos sobre el valor de la Constitución y sobre los derechos que tienen los ciudadanos.

El país está urgido de un nuevo estatuto para modernizar el estado, combatir la corrupción, terminar con el clientelismo, fortalecer la participación ciudadana en la política y fortalecer la inversión pública y privada en la economía.