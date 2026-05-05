Editorial

EDITORIAL : La reapertura de la mina

EDITORIAL : La reapertura de la mina
ROBERTO CISNEROS / AFP | Vista de la mina en Donoso.
Redacción Metro Libre
05 de mayo de 2026

La reapertura de la mina de cobre en Donoso sigue siendo una prioridad nacional. Si bien es cierto, hay importantes sectores que se oponen a esa posibilidad y exponen sus razones.

El país está obligado a enviar un mensaje claro a la comunidad inversionista internacional de estabilidad, se terminan los arbitrajes millonarios y se abre el camino al ingreso de nuevas empresas.

La minería en la última década genera confrontación política e ideológica, pero es una fuente de inversión externa, empleos bien remunerados e impacto en la economía.

En los próximos cuatro o cinco meses el gobierno del Presidente José Raúl Mulino tomará una decisión final, entendiendo que una relación hacia el futuro debe defender los principales intereses del país y por supuesto los de los inversionistas. El vínculo debe ser ganar para todas las partes.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR