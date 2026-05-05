EDITORIAL : La reapertura de la mina

La reapertura de la mina de cobre en Donoso sigue siendo una prioridad nacional. Si bien es cierto, hay importantes sectores que se oponen a esa posibilidad y exponen sus razones.

El país está obligado a enviar un mensaje claro a la comunidad inversionista internacional de estabilidad, se terminan los arbitrajes millonarios y se abre el camino al ingreso de nuevas empresas.

La minería en la última década genera confrontación política e ideológica, pero es una fuente de inversión externa, empleos bien remunerados e impacto en la economía.

En los próximos cuatro o cinco meses el gobierno del Presidente José Raúl Mulino tomará una decisión final, entendiendo que una relación hacia el futuro debe defender los principales intereses del país y por supuesto los de los inversionistas. El vínculo debe ser ganar para todas las partes.