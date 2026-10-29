EDITORIAL : La Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá es la principal casa de estudios superiores del sector público. La mayoría de los dirigentes y profesionales del país se graduaron en sus aulas.

Hoy, la llamada “universidad del pueblo”, está obligada a someterse a una transformación si no quiere enfrentar un colapso financiero y académico.

La politización de la academia y la creación de un sistema de favores clientelistas y negociaciones de recámara superaron la competencia académica y le dieron paso a la mediocridad, que amenaza la esencia principal de una universidad que sigue siendo importante e influyente.

La Universidad de Panamá dejó de ser, desde hace mucho tiempo, en un centro de debate y pensamiento amplio y democrático y sus autoridades permitieron y complacen a una minoría radical, fundamentalista, extremista que tendría más poder que el propio rector y los decanos.